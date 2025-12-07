Abone ol: Google News

Ordu'da otomobille çarpışan motosikletli yaşlı çift hayatını kaybetti

Fatsa ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü 60 yaşındaki Mustafa Akkuş ile yanındaki 53 yaşındaki Fatma Akkuş yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:53
  • Ordu'da Enes K.'nin kullandığı otomobil ile Mustafa Akkuş'un 3 tekerlekli motosikleti çarpıştı.
  • Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Akkuş ve eşi Fatma Akkuş hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Konakbaşı Mahallesi’nde, öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Enes K. (25) yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile Mustafa Akkuş’un (60) kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.

DERE YATAĞINA UÇTU 

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet yoldan çıkarak, dere yatağına uçtu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ 

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Akkuş ile yanındaki eşi Fatma Akkuş’un (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Mustafa Akkuş ve Fatma Akkuş’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Enes K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

