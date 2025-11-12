Ordu’da taş ocağında göçük: 75 yaşındaki kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

5 Kasım tarihinde Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy mevkisinde, Demirtan İnşaat’a ait taş ocağında, rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen kontrollü patlatmanın ardından saat 16.30 sıralarında yamaçtan büyük bir kaya kütlesi koptu.

Bu sırada alanda bulunan bir kamyon ile bir iş makinesi sürücüleriyle birlikte göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 20 iş makinesiyle yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, göçükten 5 saat sonra iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin (25) cansız bedenine ulaşılmıştı.

1 HAFTA SONRA ULAŞILDI

12 Kasım günü ise günlerdir süren arama çalışmaları sonucunda kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75) de cansız bedenine ulaşıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şirket sahibi O.D, sorumlu müdür E.T.Ö, maden mühendisi A.A, iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şirket sahibi O.D. ve sorumlu müdür E.T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

A.A, K.U. ve R.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.