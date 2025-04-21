Ordu'da tek teker üstünde giden motosiklet sürücüsüne ceza

DHA
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, 17 Nisan tarihinde Altınordu ilçesinde motosikletini tek teker üzerinde kullanarak trafikte tehlike yaratan sürücüyü tespit etti. Ekipler, sürücü K.G.’ye yönelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle işlem başlattı.
EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU
Kanunda yer alan "Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek", "Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" ve "Şerit değiştirme kurallarını ihlal etmek" gibi maddeler uyarınca K.G.’ye idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle askıya alındı. Sürücü hakkında adli soruşturma da başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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