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Ordu'da tek teker üstünde giden motosiklet sürücüsüne ceza

Ordu'da tek teker üstünde giden motosiklet sürücüsüne ceza Trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan motosiklet sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı.