Ordu'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin TL ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir ticari araç sürücüsünün dörtlü ikaz lambalarını yakıp, makas atarak ve tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerlediği anlar, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 00.30 sıralarında ticari aracın plakasını ve sürücüsünün kimliğini tespit etti.

14 BİN 69 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, sürücüye 'karayolunda saygısız şekilde araç kullanmak', 'sürücülerin trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde sık sık şerit değiştirmeleri (makas)' ve 'farklı okunmasını sağlayacak şekilde tescil plakasında oynama yapmak' maddelerinden toplam 14 bin 69 TL para cezası uyguladı.

Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.