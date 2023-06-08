Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı.

İHA

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Fatsa ve Gölköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Fatsa ilçesinde M.Ö., S.D., ve E.T., Gölköy ilçesinde ise S.T., B.K., Y.A. ve S.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 84 gram metamfetamin ile 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.