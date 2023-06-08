Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Fatsa ve Gölköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledi.

Operasyonda Fatsa ilçesinde M.Ö., S.D., ve E.T., Gölköy ilçesinde ise S.T., B.K., Y.A. ve S.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 84 gram metamfetamin ile 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe ‘ madde ticareti’ suçundan tutuklandı.