Samsun'da ayakkabısından uyuşturucu çıktı: Paketlendi Samsun’da yoldaki polis uygulamasını fark edip seyahat ettiği otobüsten inerek uzaklaşmaya çalışan D.B., ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı.

İHA

İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle seyahat eden D.B., İlkadım ilçesi Sarıışık mevkiine geldiğinde yol üstünde çevirmeyi görüp, araçtan indi.

Hızlı adımlarla ana yoldan uzaklaşmasından şüphelenen ekipler, D.B.’yi durdurdu.

Ayakkabının kabarıklığı fark edildi: Uyuşturucu bulundu

Ekiplerin, D.B.’nin giydiği ayakkabısında kabarıklık olduğunu fark ederek yaptığı aramada, dil kısmının içine gizlenmiş 92,19 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.B’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)