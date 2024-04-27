Samsun'da ayakkabısından uyuşturucu çıktı: Paketlendi

İHA
İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle seyahat eden D.B., İlkadım ilçesi Sarıışık mevkiine geldiğinde yol üstünde çevirmeyi görüp, araçtan indi.
Hızlı adımlarla ana yoldan uzaklaşmasından şüphelenen ekipler, D.B.’yi durdurdu.
Ayakkabının kabarıklığı fark edildi: Uyuşturucu bulundu
Ekiplerin, D.B.’nin giydiği ayakkabısında kabarıklık olduğunu fark ederek yaptığı aramada, dil kısmının içine gizlenmiş 92,19 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.B’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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