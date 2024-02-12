İHA

6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de yıkım süreci devam ediyor.

Sarsıntılar sonrası hasar alan binaların kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.

Osmaniye’nin İstiklal Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Ali Uçar Apartmanı'nın kontrollü yıkımına iş makineleriyle başlandı.

"Çok tehlike arz ediyordu"

İnsanların binadan korktuğu söyleyen Mustafa Taşer, şu şekilde konuştu:

"En ufak sarsıntıda hep korku içeresindeydik"

Bir yıldır en ufak sarsıntıda korku içerisinde olduklarını söyleyen Faruk Doğar, şöyle dedi:

Osmaniye’nin çarşı merkezinde Çınarlı Kahve karşısında bulunan 5 katlı bir binamız vardı. Bir yıldan beri bizler de esnaf olarak burada en ufak sarsıntıda hep korku içeresindeydik. Bugün yıkılma işlemi gerçekleştirildi.



Osmaniye’miz için böyle yıkılacak binaların bir an önce yıkılıp güzel Osmaniye’yi yaşanabilir hale getirmelerini istiyorum.



İnşallah burası gibi diğer ağır hasarlı binaları da temizleyip yaşanabilir bir Osmaniye’ye yeniden kavuşuruz, esnaf olarak bizlere de ne düşüyorsa elimizden geleni yaparız.