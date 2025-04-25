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İHA

Osmaniye'de kan donduran olay....

Toprakkale ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan Cennet Üstün ve 6 yaşındaki kızı Özlem, dışarıda oyun oynadıktan sonra ellerini yıkmak için Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalına gitti.

6 yaşındaki çocuk, ellerini yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

KIZIYLA BERABER ÖLDÜ

Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapıldı.

Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, olay yeri yakınlarında bir doğalgaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirildi.

Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı.

FECİ OLAY KAMERADA

Öte yandan anne-kızı hayattan koparan olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Feci olay, anbean çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.