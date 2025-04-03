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İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oto sanayiden otomobil çalan hırsız, 6 Şubat depremlerinde hasar alan Yeşilova Camii’nin merdiven dairesinde bulunan duvarı delerek kuyumcu dükkanını soyup, kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde dükkanını açan Ali Can Poyraz, altınlarının çalındığını fark ederek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

SOYGUNCUYU YAKALAMAK ÜZERE TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, iş yerinde detaylı inceleme yaparak güvenlik kameralarını inceledi.

Soygunu gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.