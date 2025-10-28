Osmaniye'de çocukların av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

- Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kardeş, ahırda buldukları av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 7 yaşındaki Ali Muhammet Elsait ağır yaralandı.
- Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin oğlu olan Muhammet Elsait (12) ile kardeşi Ali Muhammet Elsait (7), ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Ali Muhammet Elsait ağır yaralandı.
Küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OSMANİYE'YE SEVK EDİLDİ
Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.