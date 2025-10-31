Osmaniye'de düğünde gülümseten anlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Alibeyli köyünde yapılan bir düğünde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, eğlencenin sürdüğü sırada davulcuya para uzatan bir kişinin oturmak isterken geriye doğru devrildiği, yanındaki iki arkadaşının da sandalyeleriyle birlikte yere düştüğü görüldü.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, davetlilerin kahkahaları arasında düşen üç kişinin yara almadan ayağa kalktığı öğrenildi.