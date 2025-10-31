Osmaniye'de haraç isteyip, iş yeri kurşunladılar

- Osmaniye'de haraç isteyen şüpheliler bir iş yeri sahibini yaraladı ve dükkanı kurşunladı.
- Polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri 7 şüpheliyi yakaladı.
- Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.
Osmaniye'de haraç isteyen çete yakalandı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde haraç isteyen kişiler, istediklerini alamayınca iş yeri sahibini kesici aletle yaraladı.
Şüpheliler ardından iş yerini kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı. Diğer yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.