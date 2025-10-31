Abone ol: Google News

Osmaniye'de haraç isteyip, iş yeri kurşunladılar

Haraç istedikleri iş yeri sahibini kesici aletle yaralayıp, ardından dükkanı kurşunlayan 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 10:42
Osmaniye'de haraç isteyip, iş yeri kurşunladılar
  • Osmaniye'de haraç isteyen şüpheliler bir iş yeri sahibini yaraladı ve dükkanı kurşunladı.
  • Polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri 7 şüpheliyi yakaladı.
  • Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Osmaniye'de haraç isteyen çete yakalandı. 

Küçük Sanayi Sitesi'nde haraç isteyen kişiler, istediklerini alamayınca iş yeri sahibini kesici aletle yaraladı.

Şüpheliler ardından iş yerini kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı. Diğer yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. 

