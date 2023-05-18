Osmaniye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaza...

Kadirli-Adana karayolunda Mehmet Ali Topal (59) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelmekte olan N.A. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya girdi.

Kaza sonrası otomobiller hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer aracın sürücüsü N.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Mehmet Ali Topal'ın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.