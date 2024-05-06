Adana'da camide tadilatta çalışan işçinin bacağı kesildi

İHA
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde çatıya tamirat için çıkan Kenan Akıllıoğlu, çinkonun bacağını kesmesi sonucu yaralandı.
Bacağı kesilen işçiye ilk müdahale çatıda yapıldı
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, bacağı kesilen vatandaşa ilk müdahaleyi çatıda yaptı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralanan işçi aşağı indirildi. Yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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