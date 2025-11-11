Osmaniye'de iş yerine silahlı saldırı: 5 şüpheli gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde S.T. ve M.T.’ye ait oto galerinin önünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada gruptan bir kişi, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.