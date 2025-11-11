Abone ol: Google News

Osmaniye'de iş yerine silahlı saldırı: 5 şüpheli gözaltına alındı

Düziçi ilçesinde bir oto galerinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle iş yerine ateş açıldığı olayda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan kavga ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 10:08
  • Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki oto galerinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
  • Pompalı tüfekle iş yerine ateş eden 5 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde S.T. ve M.T.’ye ait oto galerinin önünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada gruptan bir kişi, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

