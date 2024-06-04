Osmaniye'de otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı: 5 yaralı Osmaniye'de lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Osmaniye'de Kadirli kara yolu Nohuttepe köyü yol ayrımında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpmamın etkisi ile her iki otomobil de yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 yaralı

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye erlerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)