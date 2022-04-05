Osmaniye'de polisten kaçan odun kaçakçıları polis aracına çarpınca yakalandı

Düziçi ilçesinde minibüsle kaçak odun taşıyan baba ve iki oğlu, polislerin dur uyarısına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu, sivil polis aracına vuran kaçakçılar gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam sularında nabızlar yükseldi.

Minibüsle odun kaçakçılığı yapan baba H.G. oğulları H.G. ve F.G. ile birlikte plakası sökülmüş minibüsle odun taşırken, polislerin dikkatini çekti.

Ekiplerce uygulama noktasında durdurulmak istenen grup, 'Dur' uyarısını göz ardı etti.

KAÇARKEN SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI

Kaçmaya başlayan minibüsün peşine düşen ekipler, yaklaşık 15 kilometre kovalama sonucunda girilen ara sokakta minibüsü, sivil polis otosuna çarpması sonucu durdurdu.

Osmaniye'de 'dur' ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu VİDEO



BABA VE OĞULLARI GÖZALTINDA

Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, baba H.G. ile oğulları H.G. ve F.G.’yi gözaltına aldı.

Polislerin siren seslerini duyan mahalleli de sokağa dökülürken polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

EKİPLERİ ATLATMAK İÇİN YOLA ODUN ATTILAR

Kovalamaca sırasında polisleri atlatmak isteyen minibüsteki baba ve oğullarının yola odun parçaları attıkları öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.