Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zübeyde Can'ın yaşadığı ev, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak ekiplerce yıkıldı.

Evi yıkıldıktan sonra konteynerde yaşayan Zübeyde Can'ın çocukları, annelerinin rahat etmesi için yaklaşık 6 ay önce yıkılan evlerinin arsasına 1+1 ev yaptırdı.

YENİ EVİNİN TAVANI ÇÖKTÜ

Başını sokacak bir yuvası olduğu için mutlu olan Zübeyde Can, akşam saatlerinde evde oturduğu sırada yeni yaptırdığı evin tavanı üzerine çöktü.

Mutluluğu yarım kalan yaşlı kadının çocukları, evi yapan ustadan davacı olacaklarını söyledi.

"DÜNYAM YIKILDI BENİM"

Depremde evinin yıkıldığını, ardından konteynerde yaşadığını ve evlatlarının kendisine ev yaptırdığını ifade eden Zübeyde Can, şöyle konuştu:

Yemeğimi yaptım tespih çekiyordum çekyatın üstünde, gürültüyle üstüme çöktü ne yapacağımı şaşırdım. Telefon yere düştü. Telefonu aldım oğlumu aradım, tavan çöktü oğlum gel dedim. Oğlum geldi. Hastaneye gittik. Tansiyonum yükselmiş düşüremediler, şekerim 500 çıkmış.



Depremde yaşamıştım, korktum içim titredi. Yenice rahata kavuşmuştum, seviniyordum evimin içine geldik diye. Konteynerde yağmur yağdı ıslandım, perişan oldum. Seviniyordum şimdi tavan üzerime çöktü, dünyam yıkıldı benim. İyi ki altında kalıp ölmedim.

"USTA, 'İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ' DEDİ"

Depremde yıkılan evlerinin yerine annelerinin yaşaması için ev yaptırdıklarını dile getiren Mustafa Can, şunları söyledi: