Osmaniye'deki hırsızlar, dikkat çekmemek için engelli taklidi yaptı

Osmaniye'deki hırsızlar, dikkat çekmemek için engelli taklidi yaptı

Girdikleri birçok evden ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 3 kadın hırsızdan 2'si tutuklandı. Hırsızların şüpheleri üzerlerine çekmemek için engelli taklidi yaptığı belirlendi.

Osmaniye'de bir süredir yaşanan hırsızlık vakaları nedeniyle polis ekiplerine çok sayıda ihbar gitmeye başladı.

Üst üste meydana gelen 2 hırsızlık olayı, polisi harekete geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18- 29 Mart’ta Yedi Ocak, Fakıuşağı ve Esenevler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Birinin 62, diğerinin 13 suç kaydı çıktı

Binalarda bulunan 122 güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen polis, evlerden ziynet eşyası ve para çalan kadınların 62 suç kaydı bulunan E.Ç., 13 suç kaydı bulunan M.A. ile 5 suç kaydı bulunan B.Ç. olduğunu tespit etti.

Yakalanmamak için engelli taklidi yaptılar

Görüntülerde şüphelilerin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için zaman zaman engelli gibi yürümeye çalıştıkları ve her defasında elbiselerini değiştirerek evlere girdikleri belirlendi.

5 suç kaydı olan kadın serbest

Adresleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç. ile M.A. tutuklanırken B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





