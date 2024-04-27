Antalya'da garsonların temizlik kavgasında kan aktı: 1 ölü Antalya’nın Finike ilçesindeki restoranda çalışan garsonlar arasında alacak verecek meselesi ve temizlik tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 garson öldü, 1 garson yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli garson polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

Antalya'da Perşembe gecesi 01.30 sıralarında Finike ilçesi Kale Mahallesi Şerbetçi Bulvarı üzerinde yer alan restoranda garson olan Mehmet Şirin E. (58) ile diğer garsonlar Osman Altındağ ve Serkan D. arasında 3 bin 600 TL alacak verecek meselesi ve iş yeri temizliğinden kaynaklı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Şirin E., Osman Altındağ (34) ve Serkan D’yi (31) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü

Karın bölgesinden yaralanan Osman Altındağ ve koltuğunun altından yaralanan Serkan D. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Altındağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir noktada suç aleti tabancayla beraber yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Şirin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 çocuk babasıydı

İki çocuk babası Osman Altındağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)