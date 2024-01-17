Otobüs kazaları gündemde... Uzmanların işaret ettiği etmen aşırı hız Şehirler arası otobüs kazalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trafik Uzmanı Alpay Lök, kazaların kaynağının hız olduğunu belirtirken araçlarda hız sınırlayıcıların aktif şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

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DHA

Son dönemde şehirlerarası otobüs kazaları birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

2024 yılının ilk günlerinde de devam eden trafik kazaları dikkat çekiyor.

Yükselişini sürdüren kazaların birçoğunda da şehirler arası otobüsler yer alıyor.

Son feci kaza: 9 ölü 30 yaralı

Dün de Mersin-Antalya D 400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların temel nedeni olarak Trafik Uzmanı Alpay Lök, hız sınırlayıcıların devre dışı bırakılmasını gösterdi. 1 Ocak itibarıyla şehirlerarası otobüslerde zorunlu hale gelen araç takip cihazlarıyla ilgili Lök, "Araç takip sisteminin beklenen yararı gösterebilmesi için araç üzerindeki bütün elektronik güvenlik sistemlerinin, hız sınırlayıcılar dahil çalışması lazım." ifadelerini kullandı. Şoförler ise kazaların nedeni olarak tecrübesiz meslektaşlarını gösterdi.

Yeni sistemle hem bakanlığın hem de firma yetkililerinin adım adım takip edebildiği cihazları kullanan otobüs firması hareket merkezi sorumlusu Cumhur Kahveci ise, "Olumsuzluk durumlarında bakanlık da bize talepte bulunuyor. Kendisi de takip ediyor. Bu şekliyle kazaları minimuma indirmek için işe yarayacağını düşünmekteyiz." diye konuştu.

"Ocak ve Şubat ayları özellikle otobüs kazalarının en yoğun olduğu aylar"

Trafik Uzmanı Alpay Lök, kazaların yaşanmasıyla ilgili, "Temel sebep risklerin yönetilmemiş olması. Bunların arasında otobüslerin hızları var. Otobüslerde ve kamyonlarda hız sınırlayıcılar var, bunlar otobüsler için 100'e ayarlı fakat ne yazık ki bunlar hep iptal ediliyor ve bu denetlenmiyor. Sürücülerin çalışma süresi var, takografla bu denetleniyor fakat burada çeşitli sabunlamalar yapılabiliyor. Özellikle kışın gerekli olan kış lastiği mevzuatında da sıkıntılarımız var. Ocak ve şubat ayları özellikle otobüs kazalarının en yoğun olduğu aylar, sebebi de düşük sıcaklıklar." dedi.

"Hız sınırlayıcıların çalışması lazım"

Lök, "Hız sınırlayıcıların devreye alınması lazım. Genelde otoyollarda 2022'de yapılan otomobiller için hızların artırılması kararından geri adım atılmalı çünkü bütün dünyada otoyollarda hız düşürülüyor. Şu andaki araç muayenemiz Avrupa seviyesinde değil. Kış lastiği mevzuatında noksanlarımız var. Otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takması lazım. Eğer kazayı önleyemiyorsanız, emniyet kemeriyle yaralanmaların ve ölümleri azaltabilir ya da önleyebilirsiniz. Her güvenlik sistemi işe yarar. Araç takip sisteminin beklenen yararı gösterebilmesi için araç üzerindeki bütün elektronik güvenlik sistemlerinin hız sınırlayıcılar dahil çalışması lazım." ifadelerini kullandı.

"Takip sisteminin, kazaları minimuma indirmek için işe yarayacağını düşünüyoruz"

Yola çıkan araçlarını takip sistemi üzerinden sürekli kontrol ettiklerini belirten otobüs firması sorumlusu Cumhur Kahveci de, "Her zaman araçların hızını, duraklama süresini, rotanın dışına çıkıp çıkmadığını, nerede durduğunu 7-24 anlık olarak izlemekteyiz. Olumsuzluk durumlarında bakanlık da bize talepte bulunuyor. Kendisi de takip ediyor.

Bu şekliyle kazaları minimuma indirmek için işe yarayacağını düşünmekteyiz. Kaptanların daha güvenli sürüşünü yaparak, kamera sistemleriyle izlememizle ve kilometre hızlarını kontrol ederek, bu şekilde takip ediyoruz. Yorgunluk, uykusuzluk bu sebeplerden dolayı biz de kaptanlarımızı sürekli izlemekteyiz." şeklinde konuştu.

Şoförlere göre kazaların nedeni tecrübesizlik

Otobüs şoförü Mahfuz İnanç, "Her şeyden öte yaptığın işin ne kadar riskli olduğunun insanlar farkına varamıyor. Aşırı hızdan ve dikkatsizlikten dolayı bu olaylar yaşanıyor. Şoförler yeteri kadar eğitim alamıyor, meslektaşlarımızın çoğu tecrübesiz." dedi.

Otobüs şoförü Emin Taş da, "Kazalar yoldan ve yağıştan kaynaklanıyor. Şoförlerden dolayı değil, yazın bu kazalar olmuyor." dedi.

Otobüs şoförü Ümit Karaaslan ise "Son zamanlarda olan trafik kazalarının nedeni şoförün yetişmemesi, tecrübesizlik. Bir de kış şartlarına göre araçların kullanılmaması. Yol ve hava şartlarına göre kullanmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)