Otobüs yağmur alınca çareyi şemsiye açmakta buldu

- İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle otobüslerin tavanlarından su akmaya başladı.
- Halkalı ve Arnavutköy seferlerinde yolcular, su sızıntısına karşı şemsiyeleriyle korundu.
- Kadın bir yolcu, ıslanmamak için otobüs yolculuğunu şemsiyeyle tamamladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da beklenmedik havalar...
Kentte etkili olan sağanak yağış, toplu taşıma seferlerini de etkiledi.
OTOBÜSLERİN İÇİNE SU AKTI
İETT otobüslerinin tavanından su akınca, yolcular ne yapacağını şaşırdı.
98 AB Halkalı Bakırköy seferini yapan otobüste ilginç görüntü kameralara yansıdı.
ARACIN İÇİNDE ŞEMSİYE AÇTI
Otobüsün tavanından su aktığını gören yolcu, oturduğu yerde ıslanmamak için şemsiyesini açtı.
Kadın yolcu, seferi şemsiyeyle tamamladı.
BENZER GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ
Benzer bir görüntü Arnavutköy'de de kaydedildi.
36 AY Arnavutköy Yenibosna seferini yapan otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü.