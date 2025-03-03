Özcan Deniz hakkında soruşturma

İHA

Sık sık yaşadığı aile problemleri ve sağlık sorunları ile gündeme gelen Özcan Deniz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Özcan Deniz'in Sarıyer Uskumruköy'de bulunan ve SİT alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villasında, ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespit edildi.

Durumun tespiti ve ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Başsavcılık, konuya ilişkin olarak Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlattı.

Deniz'in, 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanatçı Özcan Deniz hakkında yapılan açıklama şöyle: