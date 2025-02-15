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DHA

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Yusuf'un Deresi mevkiinde kayağa kapalı alanda meydana gelen çığ felaketinden kurtulan bir kayakçı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

ÇIĞ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Görüntülerde, yasak bölgede kayak yapan sporcu, tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Erzurum Valiliği, yasak alanda kayak yapan ve arasında bir yabancının da bulunduğu 4 kişiye, her biri için 2953’er lira idari para cezası uyguladığını açıkladı.