DHA
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Yusuf'un Deresi mevkiinde kayağa kapalı alanda meydana gelen çığ felaketinden kurtulan bir kayakçı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
ÇIĞ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Görüntülerde, yasak bölgede kayak yapan sporcu, tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Erzurum Valiliği, yasak alanda kayak yapan ve arasında bir yabancının da bulunduğu 4 kişiye, her biri için 2953’er lira idari para cezası uyguladığını açıkladı.
İLGİLİ HABER Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alanda çığ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış