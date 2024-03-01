AA

Denizli'de hareketli anlar yaşandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinden silah sesleri yükseldi.

2 kişi silahla saldırdı

Hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu ağır

Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)