AA
Denizli'de hareketli anlar yaşandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinden silah sesleri yükseldi.
2 kişi silahla saldırdı
Hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralıların durumu ağır
Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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