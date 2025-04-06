Pendik'te 4 katlı binanın bahçe zemini çöktü

Bugün saat 11.00 civarında, İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Toros Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında olduğu belirtilen 4 katlı bir apartmanın bahçe girişindeki zemin, henüz bilinmeyen bir sebeple bodrum katına doğru çöktü. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde bina sakinlerinin tahliye edilmesine gerek olmadığı bildirildi. Olayın şokunu yaşayan bina sahibi S.D., gözyaşlarına engel olamayarak durumu üzüntüyle izledi.
"BÜYÜK BİR SES DUYDUK"
Apartman sakinlerinden Erdal Soylu, yaşadıkları anı şu şekilde aktardı:
Evde çocuklarla sohbet ediyorduk. 15-20 dakika sonra büyük bir ses geldi. Önceleri ne olduğunu anlamadık, kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyordu, sesi oradan geldiğini düşündük. Ancak aşağıya bakınca binanın yan kısmında bir çökme olduğunu fark ettik. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Çöken zemin tamamen boştu, demirler çürümüş ve binadan bağımsız yapılmış. Binada herhangi bir hasar yok, sadece bodrum katı kullanılıyordu. Kentsel dönüşüm alanına dahil edilmişti. Ekipler inceleme yaptı ve tahliye yapılmasına gerek olmadığını belirtti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış