Pendik'te 4 katlı binanın bahçe zemini çöktü

İHA

Bugün saat 11.00 civarında, İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Toros Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında olduğu belirtilen 4 katlı bir apartmanın bahçe girişindeki zemin, henüz bilinmeyen bir sebeple bodrum katına doğru çöktü. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde bina sakinlerinin tahliye edilmesine gerek olmadığı bildirildi. Olayın şokunu yaşayan bina sahibi S.D., gözyaşlarına engel olamayarak durumu üzüntüyle izledi.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUK"

Apartman sakinlerinden Erdal Soylu, yaşadıkları anı şu şekilde aktardı: