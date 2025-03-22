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Pendik’te ara gaz kavgası: Moto kurye ile cemaat birbirine girdi

Pendik’te ara gaz kavgası: Moto kurye ile cemaat birbirine girdi Camiden çıkan cemaat ile cami önünde ara gaz vererek gürültü yapan moto kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.