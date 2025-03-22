Pendik’te ara gaz kavgası: Moto kurye ile cemaat birbirine girdi
İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde sinirleri geren olay...

Kavakpınar Mahallesi’nde, cuma namazından çıkan cemaat ile cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran moto kurye arasında sözlü tartışma yaşandı.

CEMAAT İLE MOTO KURYE BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan vatandaşlar ile moto kurye birbirlerine girdi.

VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken kimisi de izledi.

KAMERALARA YANSIDI

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor