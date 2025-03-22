Pendik’te ara gaz kavgası: Moto kurye ile cemaat birbirine girdi

İHA
İstanbul'un Pendik ilçesinde sinirleri geren olay...
Kavakpınar Mahallesi’nde, cuma namazından çıkan cemaat ile cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran moto kurye arasında sözlü tartışma yaşandı.
CEMAAT İLE MOTO KURYE BİRBİRİNE GİRDİ
Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan vatandaşlar ile moto kurye birbirlerine girdi.
VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken kimisi de izledi.
KAMERALARA YANSIDI
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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