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İHA

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi’nde, paletlerin depolandığı bir fabrikada saat 19.00 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı, dumanlar gökyüzünü kapladı.

ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, fabrikanın çeşitli noktalarına yayılan alevlere müdahale ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor.