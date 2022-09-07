Pendik’te, hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler davasında karar

7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan baklavacı Hüseyin Sel toplamda 5 yıl, Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde, 6 Temmuz 2019’da yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşinin bulunduğu araca saldırmakla yargılanan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, ilk yargılamada 5 yıl ceza almıştı.

Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Taraf avukatlarının katıldığı Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, ilk kararını bozan mahkeme, yeniden karar oluşturdu.

Kardeşlerden birinin cezası düştü

Mahkeme, sanık Hüseyin Sel hakkında, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

Bu cezayı erteleyen mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’i, “hürriyeti tahdit” suçundan ise ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

İHA'nın haberine göre; bu kararla birlikte aracı kullanan Hüseyin Sel toplamda 5 yıl hapse mahkum edilirken, aracın kaputunu tekmeleyen Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

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Olayın geçmişi

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 18 Haziran 2020 tarihinde “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından toplamda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiğini belirterek, sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti.

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan istinaf, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.