Pendik'te inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi İstanbul Pendik'te inşaat halindeki 8 katlı binanın 6. katından düşen inşaat işçisi N.Ö., olay yerinde can verdi.

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DHA

Bugün saat 18.30 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi, Çiçek sokakta, 8 katlı binanın 6. katında çalışan N.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaattan düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından N.Ö'nün cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)