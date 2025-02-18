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İHA

İstanbul Pendik ilçesinde, Sanayi Mahallesi’ndeki bir çocuk parkı yakınlarındaki rögar kapağını açan firma çalışanları, taşıdıkları sıvı maddeyi kanalizasyona döktü. Bir saat boyunca aralıklarla aynı işlemi gerçekleştiren çalışanlar, rögar kapağını açık bırakmalarıyla dikkat çekti.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sonrasında rögar kapağını kapatıp olay yerinden uzaklaşan şahısların hareketleri şüphe uyandırdı.

FİRMA YETKİLİSİ: "LAVABO AÇICI KULLANILDI"

Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan firmanın yetkilisi Fatih Mutlu, dökülen sıvının kimyasal atık olmadığını belirterek şunları söyledi:

Firmamızın gideri tıkandığı için taşma meydana geldi. Rögarı açmak amacıyla kimyasal değil lavabo açıcı kullandık. 12 lavabo açıcı döküp, ardından su ekledik. Taşan suları bidonlara alıp en yakın kanalizasyona döktük. Amacımız yalnızca tıkanıklığı gidermektir. Firmamızda cıvata üretimi yapılmakta ve burada kimyasal atık kullanılmamaktadır.

Mutlu, olayın ardından Pendik zabıta ve İSKİ ekiplerinin inceleme başlattığını, bidonlardan alınan numunelerin analiz edileceğini de sözlerine ekledi.

İSKİ, SIVININ İÇERİĞİNİ TEST EDECEK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, olay yerine gelerek incelemeye başladı. Bidonlardan alınan numunelerin analiz edileceği belirtilirken, sıvının kimyasal bir madde olup olmadığı yapılan testlerle netleşeceği ifade edildi.