İHA

Rize’nin merkez ilçesine bağlı Sütlüce köyünde sabahın erken saatlerinde yaşanan heyelan tehlike saçtı. Dağ yamacından kopan büyük kaya parçaları ve toprak kütlesi, alt kısımdaki yerleşim alanına doğru yuvarlanarak bir eve çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evde ciddi yapısal hasar meydana gelirken, yapı adeta oturulamaz hale geldi.

EVDE KİMSE YOKTU

Neyse ki olay anında evde kimsenin bulunmaması, büyük bir felaketin önüne geçti. Olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçilmiş olması, mahalleliyi derin bir nefes aldırdı. Yaşanan olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, uzman ekiplerin heyelan riskine karşı incelemeleri sürüyor.