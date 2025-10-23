Sakarya ve Bolu’da motosiklet hırsızı yakalandı

- Sakarya ve Bolu'da motosiklet hırsızlıklarıyla ilişkilendirilen 17 yaşındaki şüpheli, polis tarafından yakalandı.
- Yürütülen soruşturma sonucu Ö.Y.Ş. adlı gencin üç hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.
- Yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.
5 Ekim’de Sakarya’nın Sapanca ilçesi, 15 Ekim’de Bolu Otogarı ve 18 Ekim’de tekrar Sapanca’da meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan titiz soruşturmada, üç ayrı olayın şüphelisinin Ö.Y.Ş. (17) olduğu tespit edildi.
ZANLI YAKALANDI VE TUTUKLANDI
Polis ekiplerince Sapanca’da yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaylarda çalınan üç motosiklet ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.