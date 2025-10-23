Sakarya ve Bolu’da motosiklet hırsızı yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

5 Ekim’de Sakarya’nın Sapanca ilçesi, 15 Ekim’de Bolu Otogarı ve 18 Ekim’de tekrar Sapanca’da meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan titiz soruşturmada, üç ayrı olayın şüphelisinin Ö.Y.Ş. (17) olduğu tespit edildi.

ZANLI YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Polis ekiplerince Sapanca’da yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaylarda çalınan üç motosiklet ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.