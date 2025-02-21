Sakarya'da 11 yaşındaki çocuğun katili, 8 yaşındaki kardeşi çıktı

İHA

Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Çeltikler Mahallesi’nde dün gece yaşanan trajik olay, ilçeyi yasa boğdu.

11 yaşındaki Elanur E., evinde başından vurulmuş halde bulundu.

AĞIR YARALI ÇOCUK, KURTARILAMADI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi yaptı.

Ancak ağır yaralanan Elanur, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİ, OYNADIĞI TÜFEKLE ABLASINI VURDU, KENDİSİ DE YARALANDI

Olayın perde arkasında ise kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Anne ve babalarının evde olmadığı sırada, Elanur E. kardeşi R.E. (8) ve komşularının üç çocuğuyla birlikte oyun oynuyordu. Bu sırada R.E.’nin eline aldığı ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Elanur’un başına isabet ederken, geri tepme etkisiyle R.E. de yaralandı. Kardeşini yanlışlıkla vuran R.E., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

CENAZE TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ifadeleri alınan anne ve baba serbest bırakıldı. Küçük yaşta hayata veda eden Elanur E., Geyve Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.