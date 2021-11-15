Euro
11.4999
0.41%
Dolar
10.0287
0.29%
Altın
599.06
-0.15%
Borsa
1.639
0%
Bitcoin
659.212
0.74%
BTXN Coin
20.96
-1.13%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Sakarya’da aranan şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından vuruldu

    18 ayrı suçtan aranması bulunan ve kaçmaya çalıştığı esnada jandarma ekipleri tarafından vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 08:11
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 08:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da aranan şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından vuruldu

    Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iddiaya göre, aranması bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın, jandarma ekiplerinden kaçmak istedi.

    Yalın, kaçtığı esnada jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandı.

    HASTANEDE ÖLDÜ

    Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

    Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Sakarya’da jandarmadan kaçarken vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti ViDEO

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Olayı duyarak hastaneye akın eden Yalın’ın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.

    Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Sakarya’da aranan şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından vuruldu #1

    18 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNDU

    Öte yandan, hayatını kaybeden Yalın’ın uyuşturucu başta olmak üzere 18 suçtan aranma kararı bulunduğu öğrenildi.

    Sakarya’da aranan şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından vuruldu #2

    Sakarya’da aranan şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından vuruldu #3

    Sakarya’da aranan şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından vuruldu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir