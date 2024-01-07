Sakarya'da bir kişi tabancayı kurcalarken akrabasını vurup ağır yaraladı

DHA
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde B.T.'nin (26) kurcaladığı tabanca, akrabası A.T. (37) ve arkadaşlarıyla oturduğu sırada ateş aldı.
Tabancadan çıkan mermi A.T.'nin göğsüne isabet ederken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
A.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır
Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken B.T. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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