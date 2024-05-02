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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, seneler sonra yeniden Eurovision’a gidiyor

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, seneler sonra yeniden Eurovision’a gidiyor Şarkıcı ve söz yazarı Sertab Erener, birinci olduğu Eurovision yarışmasına konuk oluyor. 'Everyway That I Can' şarkısını yeniden söyleyecek.