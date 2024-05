Ünlü şarkıcı Sertab Erener, seneler sonra yeniden Eurovision’a gidiyor Şarkıcı ve söz yazarı Sertab Erener, birinci olduğu Eurovision yarışmasına konuk oluyor. 'Everyway That I Can' şarkısını yeniden söyleyecek.

Geçtiğimiz gün yayınladığı yeni klibi 'Mecbursun'da direkt göze çarpan estetikleriyle gündeme oturan Sertab Erener'in, klipteki değişimi ise sevenlerini şaşkına çevirdi.

59 yaşındaki Erener, güçlü sesiyle her daim adından söz ettiriyor..

Eurovision'a gidiyor

Sertab Erener şimdi ise 2003'te 167 puanla (Belçika 165 puan, Rusya 164 puan) şampiyonluk kazandığı Eurovision Müzik Yarışması'nda yıllar sonra yeniden yer almaya hazırlanıyor.

İsveç’in Malmö şehrinde gerçekleşecek yarışmada, eski Eurovision yıldızları da yarı finallerde şarkı söyleyecek.

7 Mayıs’taki birinci yarı finalin konuğu, İsveçli popçu Benjamin Ingrosso olacak.

Everyway That I Can şarkısını söyleyecek

9 Mayıs Perşembe akşamındaki ikinci yarı finale ise daha önce Eurovision’da birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir olacak. Gecede Sertab Erener, Everyway That I Can şarkısını seslendirecek.

2005’te Yunanistan’a birinciliği getiren Helena Paparizou “My Number One” ve 1999’da İsveç’i birinci yapan Charlotte Perrelli ise “Take Me to Your Heaven” şarkısıyla sahnede yer alacak. 68. Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük finali 11 Mayıs Cumartesi gecesi gerçekleşecek.