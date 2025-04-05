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DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Orta Mahalle'de ikamet eden 13 yaşındaki Hasan Seyfi Çelik, ailesiye birlikte gittiği mezarlık ziyaretinde bir ağacın altında yeni doğmuş sincap yavrusu buldu.

Ailesinin izniyle sincabı alıp besleyen küçük çocuk sincaba "Pırıl" ismini verdi.

"DOĞAYA TEKRAR BIRAKACAĞIM"

Yaklaşık 3 hafta önce gözleri açılmamışken bulduğu sincabı evinde biberon ve inek sütüyle besleyen Çelik, yavru sincabı biraz daha büyüdükten sonra tekrar bulduğu yerde doğaya salacağını da belirtti.

OYUNLAR OYNUYOR

Yavru sincabın ise küçük çocuğa bir hayli alıştığı ve üstüne çıkarak onunla oyunlar oynadığı gözlemlendi.