İHA
Sakarya'da ilginç kaza...
Adapazarı ilçesinde çekicinin üstünde taşınan polis motosikleti yan yattı.
Motosikleti tutmak isteyen polis memuru ise dengesini kaybederek çekiciden düşerek yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan polis memuru ilk müdahale sonrasında Serdivan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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