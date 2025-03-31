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Sakarya'da gürültü sebebiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'da gürültü sebebiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sakarya'da gürültü sebebiyle çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 2 kişi darbedilerek yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı. Yaralı olan şahıslardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi.