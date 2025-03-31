İHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda tekel bayide bulunan 2 kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada tekel bayide bulunan 2 kişi darbedilerek yaralandı.
Yaralananlardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.
POLİSE ZORLUK ÇIKARDILAR
Kavgayı duyan grubun yakınları olay yerinde polise zorluk çıkardı.
Polis ekiplerinin güçlükle dağıttığı grupta 8 kişi gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatılırken olay yerinde 1 adet silah da bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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