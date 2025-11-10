Sakarya'da halı sahada dili boğazına kaçtı: Arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu Adapazarı ilçesinde halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığılan M.U., dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. Arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayatta kalan M.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. M.U.'nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. ARKADAŞLARININ MÜDAHALESİ HAYATINI KURTARDI Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.U.'nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.U.'nun topa vurduktan sonra yere yığıldığı, arkadaşlarının yardıma koştuğu görüldü.

