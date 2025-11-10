Sakarya'da halı sahada dili boğazına kaçtı: Arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu

- Adapazarı'nda halı sahada futbol oynarken dili boğazına kaçan M.U., arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
- Sağlık durumu iyi olan M.U., hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
- Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.
M.U.'nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
ARKADAŞLARININ MÜDAHALESİ HAYATINI KURTARDI
Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı.
İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan M.U.'nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde M.U.'nun topa vurduktan sonra yere yığıldığı, arkadaşlarının yardıma koştuğu görüldü.