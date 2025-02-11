Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 3,5 ton tütün ve 2 gözaltı

AA
Sakarya'da kaçakçılarla mücadele sürüyor...
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ve Hendek gişelerinde M.S.C. ve O.M'nin kullandığı tırları durdurdu.
TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Çekici ve dorselerde yapılan aramada 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.C. ve O.M'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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