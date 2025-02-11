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Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 3,5 ton tütün ve 2 gözaltı

Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 3,5 ton tütün ve 2 gözaltı Polis ekipleri tarafından yapılana aramada 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, iki sürücü gözaltına alındı.