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    Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı

    Adapazarı'nda yayalara yeşil ışık yandığı sırada yoluna devam eden sürücü, karşıya geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı. Savrulan çocuk ise kalkarak yoluna devam etti.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:36
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    Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafik ışıklarının kırmızı yandığı sırada yoluna devam eden araç sürücüsü korku yaşattı.

    KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

    Bilinçsiz sürücü, hafif ticari aracıyla yayalara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı.

    Sakarya da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı #1

    YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

    Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuk ise, ayağa kalkıp yürümeye devam etti.

    Kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sakarya da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı #2

    Sakarya da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı #3

    Sakarya da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı #4

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