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- Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı
Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı
Adapazarı'nda yayalara yeşil ışık yandığı sırada yoluna devam eden sürücü, karşıya geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı. Savrulan çocuk ise kalkarak yoluna devam etti.
- İHA
- 08.12.2021 - 11:59
- Güncelleme : 08.12.2021 - 13:36
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafik ışıklarının kırmızı yandığı sırada yoluna devam eden araç sürücüsü korku yaşattı.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ
Bilinçsiz sürücü, hafif ticari aracıyla yayalara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı.
YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuk ise, ayağa kalkıp yürümeye devam etti.
Kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.