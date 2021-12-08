Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı

Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü çocuğa çarptı

Adapazarı'nda yayalara yeşil ışık yandığı sırada yoluna devam eden sürücü, karşıya geçmek isteyen küçük çocuğa çarptı. Savrulan çocuk ise kalkarak yoluna devam etti.