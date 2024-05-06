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İzmir'de evinden adeta cephanelik çıktı

İzmir'de evinden adeta cephanelik çıktı Bayraklı'da polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.