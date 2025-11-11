Abone ol: Google News

Sakarya’da market hırsızlığı yapan kadın suçüstü yakalandı

Adapazarı ilçesinde bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı; 10 ayrı hırsızlık suçundan toplam 34 yıl 4 ay 4 gün hapis cezası bulunuyordu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 18:12
Sakarya’da market hırsızlığı yapan kadın suçüstü yakalandı
  • Sakarya'da bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın suçüstü yakalandı.
  • Şüpheli S.İ.'nin daha önce 10 ayrı hırsızlık suçundan 34 yıl 4 ay 4 gün hapis cezası vardı.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi mevkiinde bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, gözaltına alınan kadının S.İ. (37) olduğu belirlendi. S.İ.’nin daha önce işlediği 10 ayrı hırsızlık suçundan dolayı toplam 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.İ., adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa Haberleri