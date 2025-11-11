Sakarya’da market hırsızlığı yapan kadın suçüstü yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi mevkiinde bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, gözaltına alınan kadının S.İ. (37) olduğu belirlendi. S.İ.’nin daha önce işlediği 10 ayrı hırsızlık suçundan dolayı toplam 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.İ., adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.