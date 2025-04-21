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DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde meydana gelen olayda, trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir sürücü, trafik kurallarını ihlal ederek tepkileri üzerine çekti.

Yayaları ve diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücü, kırmızı ışık yandığında otobüs durağında beklemeye başladı.

KALDIRIMDAN GEÇTİ

Ancak sürücü, ışığın yeşile dönmesiyle otomobiliyle kaldırımdan geçip, sola dönüş yaptı.

O anlar, trafikteki başka sürücü ile yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.