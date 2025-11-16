Sakarya'da satışa hazır halde getirilen uyuşturucuları jandarma yakaladı Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri serbest kalırken diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göster Hızlı Özet Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda satışa hazır 26 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden S.A. serbest bırakılırken, C.U. tutuklandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda S.A. ve C.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI Ekiplerce yapılan ev ve üst aramalarında ise satışa hazır vaziyette 4 parça halinde 2 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 2 parça halinde 24 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan S.A. serbest bırakılırken, C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

