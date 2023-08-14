Sakarya’da şüpheli ölüm: Nehirden cansız bedeni çıktı Nehir kenarında bungalov evde konaklayan arkadaş grubundan bir gencin suda cesedi bulundu. Konakladığı evden 200 metre uzaklıkta nehirde cansız bedeni bulunan gencin ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

DHA

İstanbul’dan düğün için iki arkadaşıyla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen Emre Can Işık, gece nehir kenarındaki bir bungalov evde konakladı.

Arkadaşları bulamadı

İddiaya göre sabah uyandıklarında Emre Can Işık’ın kaldıkları evde olmadığını fark eden arkadaşları, aramalarına rağmen kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi.

Adrese gelen polis ekipleri Emre Can Işık’ın bungalov evin penceresinden nehre düşme ihtimaline karşı hem evin çevresinde hem de nehirde arama çalışması yaptı.

Cansız bedeni çıktı

Sahil Güvenlik DEGAK, Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda; Emre Can Işık'ın evden 200 metre uzaklıkta nehirde cansız bedeni bulundu.

33 yaşındaki Işık’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.