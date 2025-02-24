Sakarya'da tamir etmek istediği tırın altında kalmıştı: Son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde tırı tamir etmek isteyen Kazım Yunus Aktaş, tırın kupa kısmının altında kalarak yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedavi altına alınan Aktaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Aktaş'ın cenazesi, Hendek Merkez Mahalle Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından merkez mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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