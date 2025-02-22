Sakarya'da yangın çıkan evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sabah saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

5 araçla olay yerine ulaşan ekiplerce müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangın neticesinde evin içerisinde mahsur kalan 5 yaşındaki Ahmet Kerem B. de alevlerin arasından itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerine teslim edilen minik çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Dilan Kılıç
Editor